Kaks ministrit tahavad keskkonnatasudest kogutud raha märksa rohkem Ida-Virumaale suunata

"Praegune keskkonnatasude tagastamise süsteem ei ole regionaalarengu ja Ida-Virumaa elukeskkonna parandamise vaates jätkusuutlik. Ida-Virumaa on läbi aastate olnud meie energiajulgeoleku garant. Kohalikud omavalitsused ja sealsed elanikud peavad saama tagasi kindlustunde, et nende panus Eesti energiajulgeolekusse on õiglaselt hüvitatud. Meie ettepanek on kahekordistada Ida-Virumaa omavalitsustele laekuvad keskkonnatasud, et maakonnale tagastatav tasude osakaal oleks vähemalt 20 protsenti," ütles keskkonnaminister Madis Kallas.