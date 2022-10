Kuigi HITO/Karjamaa peatreener Priit Käen ja mängiv treener Margo Tali on rääkinud, et sel hooajal on koosseis varasemast märksa suurem ja ühtlasem ning mõne mehe puudumine, mida amatöörkorvpallis ikka ette tuleb, ei tohiks tuntavat tagasilööki anda, näitas viimane mäng siiski vastupidist.