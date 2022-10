Omavalitsusliidu tegevjuhiks saab turismiklastri turundaja Meelis Kuusk

"Seda ma kindlasti ei ütle, et mul turismiklastris igav oleks hakanud, aga maakond ju vajab arendamist, suured ja muudatuslikud ajad on ees, õiglane üleminek ja kõik muu. See pikalt tühi olnud ametikoht tundus huvitav väljakutse," rääkis Meelis Kuusk, miks ta kandideerida otsustas.