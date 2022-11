Alliance kaotas kümnenda mängu järjest

Peamiselt 17-18aastastest noortest koosneval meeskonnal on mäng täiesti liimist lahti olnud juba viimased neli kuud. Viimane võit pärineb juuli algusest. Sealt alates on tulnud vaid üks viik ning koguni 15 kaotust. See tähendab, et kui hooaja esimeses pooles sai Ida-Viru meeskond 23 punkti, siis teises pooles vaid ühe. Viimases 15 mängus on meeskond suutnud lüüa üksnes kuus väravat, sisse on lastud aga 64.