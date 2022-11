Sompa elanikud kurdavad joogivee halva kvaliteedi üle

Elanike pöördumises teatatakse, et veeproovid näitasid, et rauasisaldus Tulika tänaval võetud veeproovis ületas piirnormi kuni 20 korda. Elanike sõnul on nad probleemi lahendamiseks pöördunud ka Järve Biopuhastuse poole, kui kõik meetmed, nagu torustiku läbipesu, on andnud vaid ajutist tulemust.