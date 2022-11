Üle noatera esiliigasse püsima jäänud FC Alliance tahab tugevamalt jalad alla saada

Klubi eestvedajale Andrei Škaletale tähendas see võit ühtaegu nii kergendust kui uusi muresid. Tema sõnul on Kohtla-Järve piirkonna jalgpallielu jaoks tähtis, et esindusmeeskond mängiks võimalikult tugevas liigas. See tähendab suuremat publikuhuvi ja annab ka noortele jalgpalluritele lisamotivatsiooni, sest esiliigast on lihtsam hakata silma nii meistriliiga kui ka Eesti noortekoondiste treeneritele, et teha oma mängijakarjääris järgmine samm üles.