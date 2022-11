Eestist väljasaadetud narvalane loodab kohtu kaudu tagasi saada

Venenemaa kodanik Sergei Neprimerov jäi Eesti elamisloast ilma, kuigi elas Eestis alates 8. eluaastast. Vene väljaanne Fontanka teatas, et 30. septembril siirdus ta Narvast Ivangorodi oma tuttava matusele. Ent Eesti piirivalvurid teda enam tagasi ei lubanud ja andsid talle üle dokumendi viieaastase sissesõidukeeluga Eestisse ning Schengeni viisaruumi.

"Mulle öeldi, et minu elamisluba on tühistatud seoses sellega, et kujutan endast ohtu Euroopa Liidule. Mind pandi autosse, viidi piiripunkti nr. 2, juhatati sillale, tagastati pass, võeti ära ID-kaart ja kõik. Jäin sillale seisma ning kogu varast oli mul telefon ning vihmavari," rääkis Neprimerov väljaandele.