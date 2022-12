Ida-Viru turism jätkab kriisidest hoolimata miljonijahti

"Minult on küsitud, miks me miljoni eesmärgiks panime. Meil oli 250 000 ööbimist, kas 300 000 ei oleks olnud okei, vähemalt käegakatsutav eesmärk? Aga keda see 300 000 oleks käivitanud?" peab Ida-Viru turismiklastri koostööpartner, turundusekspert Anu-Mall Naarits marketingi instituudist suuri eesmärke oluliseks.