Ta selgitas Põhjarannikule, et raskusi tekkis 2,5miljonilise laenu võtmisega käimasolevaks Kesklinna põhikooli uue maja ehituseks. Linn vajas ajutiselt laenuraha, et maksta koolimaja ehituse eest, enne kui laekub selleks riigi eraldatud toetusraha. Kuigi seda tüüpi sildfinantseerimislaenud, kus hilisem makse on riigi tagatud, on madala riskiastmega, ei tormanud pangad seda sugugi Kohtla-Järvele pakkuma.