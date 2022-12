Circle K kampaania tekitas tanklates järjekordi

Täna on Circle K-s üleeuroopaline kampaania, kus ajavahemikus 14.00–17.00 on lisaks kliendikaardi soodustusele mootorikütuste liitri müügihind 15 sendi võrra soodsam.

Circle K mootorikütuste müügidirektor Raimo Vahtrik põhjendas, et kampaaniaga soovivad nad tänada lojaalseid kliente. „Jõulud on sel aastal varjutatud ebakindlast majanduslikust olukorrast. Loodame, et Circle K tänane pakkumine aitab pisut kaasa sellele, et nii mõneski peres jõulud natuke helgemad oleksid, ning kõik saaksid külastada jõuludel oma perekonnaliikmeid, maakodu või mõnda looduskaunist kohta,“ lisas ta.