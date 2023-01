Kohtla-Järve uus koolimaja kerkib jõudsalt

Kohtla-Järve abilinnapea majandusküsimustes Vitali Borodini sõnul on peamised betoonitööd tehtud, karp on püsti ning praegu paigaldatakse vaheseinu ning ühendatakse kommunikatsioone. Aasta algul peaks ehitajad paigaldama aknad, uksed ning katusele klaaskupli. Jaanuari lõpus peaks toimuma sarikapidu.

Tulevase kooli projekt, mille koostas OÜ Zoroaster, kannab nime "Rubiku kuubik" ning see on ilmselgelt põhjendatud, kuna kolmekorruseline hoone just seda mänguasja meenutab: palju erineva värviga, kuid üksteisega sobituvaid ruute.