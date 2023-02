Pankrotihaldur Tiia Kalause sõnul on Lorinda juhtum kujunemas tüüpiliseks, kuidas väiksemad õmblusettevõtted praeguses turuolukorras põhja lähevad. Tal on praegu Ida-Virumaal menetluses veel kahe õmblusfirma pankrotijuhtumid. Mõlemas on ligikaudu 20 töötajat.