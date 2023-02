Kiikla ettevõtjate öine haarang lõppes kütusevarastele trellide taga

Alutaguse vallas Mäetagusel tegutseva ettevõtte Eastforest töötajad hakkasid läinud reede õhtul juba koju minema, kui märkasid, et territooriumil on ühele videokaamerale kott "pähe" tõmmatud ning teine kaamera vaatab taevasse. Kui kaamerate salvestisi vaatama hakati, selgus, et eelmisel õhtul olid territooriumil käinud kutsumata külalised, kes ilmselt tegid ettevalmistusi suuremaks varguseks nädalavahetusel. Seetõttu pandi ööseks territooriumile mehitatud valve.