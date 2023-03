Otsustatud: uuest õppeaastast on kolm Lüganuse valla kooli riigi omad

Otsusega antakse uuest õppeaastast riigile üle Lüganuse kool, Kiviõli 1. keskkool ning Kiviõli vene kool. "Koolide ülevõtmise eesmärk on tagada Lüganuse vallas õpilastele kvaliteetse eestikeelse hariduse kättesaadavus ja nüüdisaegsed õppe- ja töötingimused. Selleks on vajalik korrastada koolivõrku, arvestades demograafilisi muutusi, ning tagada üleminek eestikeelsele õppele," öeldakse otsuses, lisades, et riigil on soov toetada senisest suuremal määral Lüganuse valla haridusvõrgu jätkusuutlikku arengut, nagu seda on tehtud ka Narvas, Sillamäel, Kohtla-Järvel, Jõhvis.