Riik plaanib Narvalt tankialuse maa sundvõõrandada

Siseministeeriumi varade asekantsler Piret Lilleväli ütles Põhjarannikule, et Narva linnale kuuluv kinnisasi Jõesuu tn 175 on riigile vajalik Narva jõe äärde uue seirepositsiooni rajamiseks. Selleks on riik algatanud kinnisasja omandamise menetluse kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse alusel.

"Oleme tänaseks teinud maa omandamiseks linnale hinnapakkumise. Arvestades asjaolu, et Narva linnavalitsus ei ole vaatamata siseministeeriumi korduvatele pöördumistele ja meeldetuletustele kinnistu võõrandamist volikogu istungil arutanud ning et ka viimase teavituse kohaselt ei ole seda küsimust Narva linnavolikogu istungi päevakorda arvatud, ei jää riigil muud üle kui algatada sundvõõrandamise protsess," teatas Lilleväli. Ta lisas samas, et siseministeerium eelistaks loomulikult kokkulepet Narva linnaga ning on dialoogile avatud.