Nutikaid turismiteenuseid sünnib ka maaelu toetusrahaga

Alutagusemaa metsade ja rabade vahelt leiab vana talukompleksi, millest on viimastel aastatel saanud jõulu-, sauna- ja elamuste maa. Jõulukuul kehastub Rabatalu peremees Ronaldo Sildnik jõulutaadiks ja võõrustab lastegruppe. Aasta ringi saab aga Rabatalus nautida saunamaailma, kus on üle kümne sauna ja kümblustünni.

Kunksmooride residentsist suitsusaunani

Saunamaailma kõige silmatorkavam rajatis on kuusejalal nõiasaun, mille kõrval saab kümmelda metallist põrgukatlas. "Vaatasin vene muinasjutus Baaba-Jagaa teremok'i ja mõtlesin, et mine pekki, selline oleks äge saun. Kutsume teda kunksmooride residentsiks," räägib Sildnik, kellel on praegu käsil suitsusaun, mis sünnib ümber naaberküla vanast palklaudast ja peaks aasta lõpuks vihtlemisküpseks saama.

Peipsi-Alutaguse koostöökoja kaudu saadud Leaderi toetust on Rabatalu peremees kasutanud pesemisvõimaluste nüüdisajastamiseks ning loomafarmiks, mis on rajamisel. "Sinna tulevad eksklusiivsed loomad," jääb Ronaldo Sildnik salapäraseks.

Tulevikus plaanib ta toetust küsida 40 ruutmeetri suuruse klaaskasvuhoone ostmiseks. "Sinna tuleb terrassiga spaa. Seal saab olla talvel, aga kõige parem on veel siis, kui on kihulased või vihma sajab."

Saunad on eriti kutsuvad, kui tulla tagasi ellujäämisretkelt, mida Ronaldo Sildnik nii lastele kui ka täiskasvanutele rabas korraldab. "Talvel teeme rabametsas suusa- ja räätsamatku. Suvel korraldame lastele nutivabu laagreid, sest levi Rabatalus peaaegu puudub."

Virtuaalprillid − suvine rahvamagnet

Kui Rabatalu kutsub külla aasta ringi, siis virtuaaltuur "VR Toila 1938" on Oru pargis suvine rahvamagnet. Uus turismiteenus sündis 2020. aastal Kirderanniku koostöökogult saadud Leaderi toetusel. Miks otsustasid noored tartlased Oru lossi virtuaalselt taastada?

"Kui olime Tartu rakenduse valmis saanud [Kaarsilla juures on võimalik VR-prillide abil tutvuda Tartu kesklinna vaadetega 1913. aastast − toim.], oli minu suur soov teha see järgmisena Toila Oru lossile," rääkis ajaloolase haridusega Mairo Rääsk, kes on Tartu ülikoolist võrsunud firma BlueRay asutaja ning Oru lossi virtuaaltuuri üks loojaid.

Virtuaalprillidega näeb Oru lossi sellisena, nagu see oli 1938. aastal. Foto: Matti Kämärä (Põhjarannik)

"Tundub, et inimesed, kes pargis liiguvad, mõtisklevad alati, kus see loss ikkagi asus ja milline ta täpselt oli. Loodan väga, et see virtuaalreaalne Oru loss aitab aja puudutust paremini tunda ja me saame seda teha nüüdisaegse tehnoloogiaga."