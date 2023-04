Laskmine Lüganuse kooli õuel: juhtunust teatanud õpetaja sattus kollektiivi põlu alla

23. märtsil märkas Lüganuse kooli kunsti- ja inglise keele õpetaja Tiina Rääk tööpäeva lõpus autosse istudes, et tema auto esiklaasil on kaks täket ja mõra, mida enne polnud. Kui ta läks kooli tagasi uurima, mis võis olla juhtunud, siis teatas õppealajuhataja Tiina Sai, et 3. ja 5. klassi poisid olid kooliõuel märki lasknud õhupüssist, mille oli kaasa toonud kooli kojamees, kes lastele relva andis.