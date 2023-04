Ida-Viru noored said esiliigas magusa võidu Flora üle

Kohtumise kangelaseks kerkis Raivo Saar, kes lõi otsustava võiduvärava viis minutit enne normaalaja lõppu. Vahetu rõõm ja emotsioon olid sedavõrd suured, et mängusärk lendas seljast, mille eest kaasnes ka kollane kaart. Mitu hooaega Narva Transi kuulunud, kuid seal vähe mänguaega saanud Kohtla-Järve jalgpallikasvandik, 22aastane Saar on Alliance´is taas mängukindlust leidmas. See oli tal hooaja teine värav.