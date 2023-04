Ida-Virumaal on paranenud paarisaja psüühilise haigusega inimese elujärg

2021. aastal ehitas AS Hoolekandeteenused Sillamäele maja kõige haprama vaimse tervisega inimestele, kes suunatakse sinna kohtumäärusega aastaks, sest inimene on endale ohtlik, näiteks ägeda autismiga. Foto: Matti Kämärä (Põhjarannik)

Peremajade ehitaja ASi Remet juht Aivar Lehtmets ütles tookord, et Sinimägedes on kõvasti verd valatud ja mõned mürsud leiti ka vundamenti kaevates, aga on teretulnud, et tapaväljast on saanud väga humaanne koht. "Tulemus näeb hea välja ja erineb märkimisväärselt eelmise võimu ehitusstandardist, sulandudes suurepäraselt ümbritsevasse keskkonda," arvas ta.

Viimati valmis Ida-Virumaal Narva Sepa tänava viie korteriga maja, kuhu tänavu jaanuaris kolis 30 inimest. Sepa tänava maja elukorraldus on võimalikult sarnane tavalise kodu omaga, selgitas ASi Hoolekandeteenused tiimijuht Tatjana Patsanovskaja.

"Igas korteris elab kuus inimest. Mulle väga meeldib, et korteris on avar köök-elutuba, kus on piisavalt ruumi ühistegevusteks, ning igal elanikul on oma magamistuba, kus saab omaette olla. Meil ei ole ühtegi kokka ega koristajat, teeme kõik toimetused ise nagu tavalises kodus."

Kodusarnased tingimused

Kolmekorruseline kortermaja kerkis rahulikku elurajooni, mis asub kiviviske kaugusel kesklinnast. "Elanikud saavad külastada avalikke kohti, jalutada, teistega suhelda," kirjeldas Patsanovskaja.

Narva Sepa tänava maja rajamiseks kulus kokku kolm ja pool aastat. "Selle juures kõige lihtsam oli ehitamine, mis koos projekteerimisega võttis vaid 11 kuud. Ülejäänud aeg ja aur läks ettevalmistustele, sealhulgas selgitustööle, et kõik inimesed väärivad normaalset kodu ja elu ning et seda ei ole võimalik tagada äärelinna servas karjääri taga," tõdes Hoolekandeteenuste kinnisvaradirektor Karl Mänd.