Politsei pidas Narvas kinni mehe, kes rebis Ukraina lipu seda hoidnud noormehelt

Teisipäeva pärastlõunal oli jõe äärde Hermanni linnuse kõrvale kogunenud mitusada narvalast, kes tulid jälgima 9. mai pidustusi jõe teisel kaldal Venemaal. Rahva seas olid ka mõned noored inimesed, kes hoidsid seal käes Ukraina lippu näidates seda Venemaa suunas. Osa narvalasi nõudis noortelt, et nad rulliksid lpu kokku, põhjendades, et see pole õige koht lippude lehvitamiseks.