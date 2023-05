Putini-vastane plakat jääb veel mõneks ajaks Narva linnuse müürile venemaalasi närvi ajama

9. mai hommikuks kerkis Narva linnuse müürile suur plakat, millel verepritsmetes Venemaa president Vladimir Putin ja kiri "Putin War Criminal" ("Putin on sõjakurjategija"). Plakat paigutati spetsiaalselt nõnda, et see oleks selgelt nähtav ka piirijõe Ivangorodi-poolsel kaldal, kus tol päeval toimus propagandakontsert, mis oli mõeldud muu hulgas ka Narva publikule.