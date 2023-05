PÄEVA PILT ⟩ Jõhvi valmistub linnapäevaks

"Loodame kõige paremat, et ka amplid saavad selleks ajaks üles, aga kui sellega viivitus tekib, siis juuni alguseks kindlasti," ütles Jõhvi valla heakorraspetsialist Liivi Mölder. "Praegu paistab, et linnapäevadeks saavutavad täis õiteilu ka promenaadile istutatud iluõunapuud ja linn on pidupäeval tõesti kaunis," lisas ta.