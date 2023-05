Rahapuudusel jääb Kohtla-Järvel tänavu õpilasmalev ära

Noortekeskuse direktori Alissa Linteri sõnul said suviste töölaagrite korraldajad varasematel aastatel linnavõimudelt 2500 eurot toetust, millest piisas 30 noorele palga maksmiseks. Oma esimest töökogemust omandada ja veidi taskuraha teenida soovivaid lapsi ja noori on alati olnud palju rohkem, kui korraldajad on saanud vastu võtta.

"Tänavune linnaeelarve aga on pingeline ning lastele ja noortele palkade maksmiseks raha ei leitud. Loota ei saa ka sponsorite abile," selgitas Linter. "Meile eraldati raha vaid ringide töö jätkamiseks pärast suvist koolivaheaega. Peale selle on praktika näidanud, et koolilastele jõukohase töö leidmine linnas on üha problemaatilisem. Seetõttu otsustasime pärast kõikide asjaolude kaalumist õpilasmalevat tänavu suvel mitte korraldada."