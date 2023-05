Rattaõnnetusse sattusid laps ja naine

Jõhvis kaklesid naabrid, Ahtmes sõbrad

Ähvardas terariistaga kolme inimest

Võsalõikurile kukkunud tööline sai viga

Mees loovutas kelmidele 28 000 eurot

Politseisse pöördus Sillamäel elav mees, kellele helistasid kelmid, tutvustades ennast vanemkomissarina ning Eesti keskpanga töötajana. Kelmid väitsid, et mehe nimel üritatakse volituse alusel laenu võtta. Kelmid ütlesid, et mees ei tohi panka ega politseisse helistada, kuna väidetavalt püüab keegi pangatöötaja tema nimel laenu võtta ning tegemist on salajase uurimisega. Kelm palus mehel arvutisse alla laadida Anydeski programmi, mida mees ka tegi. Mees edastas pahaaimamatult kelmidele oma pangaandmed ja hiljem avastas, et tema pangakontolt on kadunud 28 000 eurot.