Keeleõppijate vigadest sündis eesti keele lugemik

"Kindlasti on vead hea õppematerjal värvika loo kontekstis, mis aitab neid meelde jätta ja ise mitte teha. Kindlasti on väga kasulik ise vigu teha ja hiljem mõista, mis viltu läks. Head ei ole vigased valikvastuse variandid, sest nii võib aju vale variandi meelde jätta. Üks meie lugemiku eesmärk on kindlasti julgustada inimesi sellega, et vigu teevad kõik ja see on normaalne," selgitas üks raamatu autoritest Pille Maffucci.