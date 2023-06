"Oleksime eelistanud nullist ehitatud üürimaja, kus oleks võimalik A-energiaklassi saavutada, aga ühtegi sellist pakkumist ei tulnud," tõdes Toila vallavalitsuse arendusnõunik Mehis Luus. Olemasoleva hoone rekonstrueerimise puhul tuleb üürimajas tagada C-energiaklass ja see on võimalik Tiigi 5 asuvas korterelamus saavutada, lisas ta. Plussiks on, et keset alevikku tühjana seisev maja saab uue ilme ja sinna tuleb elu.