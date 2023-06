PÄEVA PILT ⟩ Eesti lipu päev Lipu staadionil

Et Eesti lipul oli 139. sünnipäev, oli plaanis üheskoos läbida kahe tunni jooksul staadionil kokku vähemalt 139 ringi, mis on 400 meetri pikkune. 40 kohaletulnut, kelle seas oli nii jooksjaid kui ka kõndijaid, said üheskoos eesmärgi täidetud 55 minutiga. Kokku tehti kahe tunniga 303 tiiru ehk läbiti 121,2 kilomeetrit.