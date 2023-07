Suri kauaaegne Sillamäe linnajuht Jelena Koršunova

Kui Koršunovast sai 2009. aastast läbi aegade Sillamäe esimene naislinnapea, rääkis ta Põhjarannikule, et kuna ta on Sillamäel kaua elanud ning töötanud eri valdkondades, siis on ta paljude inimestega tuttav ning seepärast on tavaks saanud linnapeale koju helistada ja tänaval juttu puhuda. "Mõnikord pean ka ebameeldivaid asju ära kuulama. Kõik pole alati meie otsustega rahul, mõnikord kritiseeritakse asja eest, teinekord aga teenimatult. Selle kohta ütles väga tabavalt minu silmis väga austusväärne naine, endine linnasekretär: "Kõik see kuulub teie palga sisse.""

Küsimusele, millal lõpeb linnapea tööpäev, vastab Koršunova nii: "Kuidas kunagi. Mõnikord jõuan koju õigel ajal, kuid see ei tähenda, et töö oleks otsas. Tuleb ette ka seda, et pean kodus pabereid edasi uurima. On palju asju, mida ma varem ei teadnud ja mis on minule praegusel etapil üsna keerulised," sõnas ta tookord lisades, et armastab oma linna igal aastaajal. "Mul pole kunagi häbi öelda, et olen Sillamäelt."