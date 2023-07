Korterites temperatuuri vähendada tema sõnul ka enam ei saa. "Vähendasime seda juba eelmistel talvedel miinimumini. Mulle on juba öeldud, et ma ei mõtlekski kütet veelgi vähemaks keerata," rääkis Korotkova, kelle sõnul kannatavad sunnitud kokkuhoiu tõttu enim esimese korruse elanikud, eriti kui peres on väikeseid lapsi.