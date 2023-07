Jõhvi raudteeülesõidukoha remondi tõttu tuleb Tartu suunal teha suurem ring

Jõhvi abivallavanem Ilmar Aun ütles, et see ümbersõidukoht vajas juba ammu remonti, sest relsside ja sõidutee vahel on suured augud. Remondi alustamine viibis, kuna esialgu sooviti ülesõidukoht panna kinni kogu liiklusele, ent päästeamet ei olnud sellega nõus. Seejärel otsutati teha operatiiv- ja ühissõidukite jaoks ajutine ümbersõidutee.

Auna sõnul on mõistetav, et raudteeülesõidukoha sulgemine mitmeks päevaks häirib inimesi. "Kuid see aeg tasub ära kannatada, sest seda remonti tehakse ikka selleks, et edaspidi oleks seal parem sõita," sõnas ta.