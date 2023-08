Politsei on kooliaasta algul väljas tugevdatud jõududega

Jõhvi politseijaoskonna piirkonnagrupi juht Sofia Sarap ütles, et politsei on nagu eelmistelgi aastatel ka tänavu koolide juures turvalisust tagamas ning linnapildis täiendatud jõududega nähtaval.

"Palume nii uutele kui vanadele koolijütsidele enne kooli algust meelde tuletada turvalise koolitee põhimõtteid. Samuti soovitame vanematel koos lapsega käia läbi tema koolitee ja panna rõhku ohutusele, et lapsele jääks see hiljem üksi kooliteed käies meelde. Lapsega kooliteed läbi harjutades soovitame lasta lapsel ees kõndida ja jälgida, kuidas ja millele ta tähelepanu pöörab, ning seejärel selgitada või murekohad uuesti läbi rääkida," sõnas ta.

Sarap rõhutas ka autojuhtide vastutust. "Kohe on liikluses suvega võrreldes palju rohkem lapsi ja iga autojuht peaks autoga liigeldes varuma rohkem aega." Tema sõnul tuleks autojuhtidel arvestada, et lapsed ei pruugi tajuda liikluses kõiki võimalikke ohte ning siin on täiskasvanud inimese roll olla eeskujuks ja abistajaks. "Autojuhtidel tuleks eriti tähelepanelik olla bussipeatuste, koolide ja ülekäiguradade juures ning võtta juba ennetavalt hoog maha."