Kaevurite pidu lõppes massilise trahvimisega

Parkla pole omanikule tasuta

Europark Estonia juht Karol Kovanen ütleb, et ühelt poolt on inimesed vanast ajast harjunud Pargi keskuse parkla kui tasuta linnaparklaga. Et kui näiteks kontserdimajja tulla, siis see ongi mugav koht auto tasuta parkimiseks. "Teiselt poolt maa hind Jõhvi kesklinnas on päris kallis. Omanik peab selle eest kõigepealt maksma, rajama parkla, valgustama, hooldama ja koristama seda, maksma lisaks maamaksu jne," loetles ta.

Ühe parklakoha jaoks on koos sõiduteedega vaja 35ruutmeetrit maad. Jõhvi linnas maksab ärimaa ca 100 eurot ruutmeeter ehk ühe parklakoha maa hind on 3500 eurot. Parkla ehitamine maksab ca 50 eurot ruutmeeter ehk ühe koha ehitamine maksab 1750 eurot. Maa hind ja ehitamine on kokku üle 5000 euro iga parkimiskoha eest. Elekter, koristus, maamaks ja muud kulud on umbes 20 eurot kuus iga koha eest. Niimoodi arvestatuna maksab iga parklakoht maaomanikule igas kuus 70 eurot. Pargi keskuses on 500 kohta. See tähendab, et maaomaniku kulu igas kuus on üle 30 000 euro selle parkla eest. "See arvutuskäik ei ole ainult Pargi keskuse kohta, vaid sama arvutust võib kasutada kõigi Jõhvi kesklinna piires asuvate parkimiskohtade puhul. Parkimine ei ole kunagi tasuta, maaomanik maksab selle eest päriselt hingehinda," sõnas Kovanen.