Kohtla-Järve jalgpallistaadioni juurde paigaldati "eksperimentaaltualett"

Kohtla-Järve abilinnapea Erik Setškovi sõnul on selline tualett varem üritustele toodud plastist välikäimlatest palju mugavam: seal on olemas ventilatsioon, valgustus, vesi ja isegi küte. Linn maksis selle paigaldamise eest ligikaudu 1700 eurot, rent on 200 eurot kuus.

"Otsustasime need kulud kanda, et tagada sportlastele paremad treenimistingimused ja ennekõike vabaneda ebameeldivatest lõhnadest, sest puhuti koguneb siia võistlustele kuni kolmsada inimest. Pealegi pole plastist välikäimlate tellimine samuti odav: 70 eurot ööpäev pluss hooldus."

"See on omamoodi eksperiment: vaatame, kuidas selle konteineri kasutamine ja hooldamine kulgeb, analüüsime saadud kogemust ning otsustame siis, mida kevadel teha − kas samasugune konteiner rentida või parem osta, et see pidevalt siin oleks," sõnas Setškov.