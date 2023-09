"Linnaväljaku territoorium on palju suurem kui noortekeskuse hoov, kus me seda üritust varem korraldasime, seetõttu jagus meil muretsemist küllaga," tunnistas Kohtla-Järve noortekeskuse direktor Alissa Linter. "Tegime festivalipunktide asukoha skeemi aegsasti valmis, kuid kohapeal tuli nii mõndagi ümber teha. Ent keskuse meeskond ja vabatahtlikud said hakkama ning kõik õnnestus suurepäraselt: ilm alt ei vedanud, rahvast oli palju ning igaüks leidis endale meelepärast tegevust."