"Noortekeskuse juhtima asumine on mulle suur väljakutse, kuid olen kindel, et ülikoolis omandatud teadmised kuluvad siin marjaks ära," sõnas ta. "Suurim eesmärk, mille oleme endale koos meeskonnaga seadnud, on tuua siia rohkem vanemas eas noori. Ei saa öelda, et meil siin igav oleks − lapsed käivad siin isegi suvel peaaegu iga päev, ent peamiselt on tegu 7-14aastastega. Tahaksime näha siin ka vanemaid lapsi, seetõttu mõtleme, kuidas kaasata oma tegevusse kuni 26aastasi noori."