Kiviõlis varastati sidekaablit

Kelm sai Alutaguse naiselt kopsaka summa

18. septembril sai Alutaguse vallas elav naine kõne end politseinikuna esitlenud kelmilt, kes väitis, et naise kontol toimuvad kahtlased tehingud ning nende peatamiseks peaks naine talitama ametniku suuniste järgi. Naine paigaldas kelmi õpetusel oma arvutisse AnyDeski programmi ning sisestas oma PIN-koodid. Hiljem avastas naine, et tema kontolt on kadunud üle 5000 euro.