Väärikate ülikool jätkab igakuiste loengutega

Narva kolledži direktori Indrek Reimandi sõnul on loengusari kolledžis üks sellistest koolitustest, mille vastu hakatakse huvi tundma ammu enne, kui loengukava valmis saab. "Me tajume selgelt kuulajate huvi ja tänulikkust ning see annab meile kindluse jätkata, et pakkuda kohalikule kogukonnale üha mitmekülgsemaid teemasid," kommenteeris ta.