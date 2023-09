Ühiselamus rünnati meest

Lüganusel tegutsesid vargad

22. septembril avastati, et Lüganuse vallas on sisse murtud garaaži ning varastatud sealt neli autorehvi ja tungraud. Vargusega tekitatud kahju on selgitamisel.

23. septembril avastati, et Lüganuse vallas on lahti murtud kahe konteineri uksed ning minema viidud ehitusmaterjali. Kahju ja juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse kriminaalmenetluses.