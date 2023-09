Riik annab Ida-Viru kortermajade renoveerimiseks toetust

Taotlusvooru kogumaht on ligi 10 miljonit eurot ja selle jagamist korraldab ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus (Kredex), kes teatab vooru avanemisest muu hulgas ka oma kodulehel. Võrreldes varasemate samalaadsete toetustega tõuseb korterelamu osalisel rekonstrueerimisel hüvitatav määr 30 protsendilt 40 protsendile. Sellega kaasneb nõue tõsta hoone energiatõhususarvu väärtust vähemalt ühe energiatõhususarvu klassi võrra.

"Selle nõudega suuname korteriühistuid mitte ainult aknaid-uksi vahetama, vaid rekonstrueerima muu hulgas tehnosüsteeme. Ootame, et ellu viidaks energiasäästule ja parema sisekliima tagamisele suunatud projekte," selgitas toetuse tagamaid kliimaministeeriumi elamuvaldkonna juht Veronika Valk-Siska. Energiatõhususarvu väärtuse tõstmine ka ühe klassi võrra annab märgatavat energiasäästu ja vähendab seega korteriomanike kommunaalarveid.

Ida-Virumaa korterelamute seisukorra parandamine on olnud viimastel aastatel eraldi tähelepanu all. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus (KredEx) on teadlikkuse suurendamiseks kohtunud elanikega ja nõustanud neid kohapeal, teinud koolitusi ja kaasanud tehnilise eksperdi. Samuti pakutakse võimalust kasutada KredExi otselaenu kortermajade renoveerimiseks, seda juhul, kui pank laenu ei anna või teeb seda ebamõistlikel tingimustel.