Lüganuse vabastas abivallavanema ametist, uut asemele ei leitud

Pärast kohalikke valimisi kaks aastat tagasi anti Keskerakonna, Isamaa ja valimisliidu Oma Rahva Eest vahel sõlmitud koalitsioonileppega kommunaalmajanduse, ehituse, planeeringu, arengu ja varahalduse eest vastutava abivallavanema koht valimisliidule ning viimane esitas sellele ametikohale Helve Pettai. Nüüd aga tuli sama valimisliit koalitsioonis välja nõudmisega Pettai maha võtta.

"Põhjus on selles, et abivallavanema tegevus ei lähe täna kokku valimisliidu lubaduste ja plaanidega. Eeldasime, et ta viib ellu valimisliidu lubadusi, kuid kohati on pigem vastupidist tegutsemist tunda," ütles valimisliidu Oma Rahva Eest juht ning volikogu aseesimees Arno Strauch Põhjarannikule nädala algul.

Valimisliit otsis veel viimase hetkeni enne neljapäevast volikogu istungit kandidaati ning väidetavalt räägiti läbi mitme kandidaadiga, ent istungil võeti uue abivallavanema valimine päevakorrast maha.

Pettai ametist vabastamise poolt hääletas 11 volikogu liiget. Lüganuse volikogu on 19-liikmeline.

Pettai ise rääkis sel nädalal Põhjarannikule, et ei tea, miks tast lahti saada soovitakse, kuid vihjas, et selle taga on volikogu aseesimees Arno Strauch.

Ka volikogu opositsiooni esindav Andrea Eiche viitas Strauchile, kommenteerides abivallavanema mahavõtmist. "Need on lasteaia liivakastimängud, kus üks volikogu liige arvab, et võib teha kõike, mida tahab. Kurb on see, et koalitsiooni hoidmiseks lastakse tal seda teha ka," sõnas ta.