FC Alliance kaotas esiliigasse püsimajäämise seisukohast üliolulise mängu

Kui Alliance'i treener Erik Šteinberg lootis hooaja alguses, et tänavu on aasta võrra vanem ja kogenum meeskond esiliigas konkurentsivõimelisem, siis tegelikult õnnestus vaid hooaja algus, millele järgnes pikk kaotuste jada. Kogu hooaja jooksul on kogunenud 27 kaotuse kõrvale vaid viis võitu ja üks viik.

Võimalus esiliigasse püsima jäämiseks veel on: selleks tuleks näiteks kolmest viimasest mängust võita vähemalt kaks ja loota, et Legion ei saa juurde ühtegi punkti. Sel juhul õnnestuks pääseda üleminekumängudele, mille võitja säilitab koha esiliigas. Teoreetiliselt on võimalik koht säilitada ka juhul, kui mõni eespool olevatest meeskondadest loobub oma kohast, mida on vahel harva ette tulnud.