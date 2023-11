Valitsus otsustas jätkata tööd õlitehasele vajalike lubade väljaandmiseks

Nõupidamisel jõuti seisukohale, et ehkki põlevkiviõli tehas ei ole parim lahendus keskkonnale, ei saa tehtud investeeringuid arvestades projekti ka pooleli jätta ning lähtuda tuleb sellest, mis on Eestile parim ja jõukohane lahendus, teatas rahandusministeerium.

Rahandusministri Mart Võrklaeva kinnitusel otsustati, et kõik osapooled jätkavad pingutusi, et Narva-Jõesuu linn saaks väljastada tehase lõpuni rajamiseks uue ehitusloa. „Kuna kohtu hinnangul jäid keskkonnamõjud asjakohaselt hindamata, on Eesti Energia juba teinud parandused keskkonnamõju hindamise aruandesse, mis on uue ehitusloa eelduseks,“ ütles ta.