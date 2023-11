Eneli Jefimova tegi rutiinseks muutuvat tööd: parandas Eesti rekordeid

"Tegelikult olen ka trennis rohkem arenenud," sõnas Jefimova ERRile. "Jaksan pikemaid alasid kiiremini ujuda. Jaksasin ka pöördeid teha, libisesin ilusti ja lõpus panin täiega. Äkki selle pealt see tuligi."

Eelseisvatel lühiraja Euroopa meistrivõistlustel püüab Jefimova endale pingeid peale mitte panna. "See on tõesti väga lahe ja olen väga õnnelik, et olen kahe aastaga niimoodi lühikeses ka arenenud. Lähen lihtsalt oma tööd tegema. Kuulan ainult oma treenerit ja ema," sõnas ta.