Peretülis vägivallatsenud mehed viidi arestikambrisse

Talisuplust harrastanud mees sai trahvi

27. novembril avastasid piirivalvurid, et Narva jões keelatud kohas ujub mees. Mees kutsuti kaldale, kus ta selgitas, et oli tegelnud talisuplusega ning tal puudus teadmine, et enda värskendamine selles kohas on keelatud.