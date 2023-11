VIDEO ⟩ Kohtla-Järve uus linnavalitsus sattus abilinnapeade pärast kohe tule alla

Mare Roosileht palus võtta mitte isiklikult, kuid ta leidis, et linnavalitsuse koosseis on kokku pandud väga kiirustades. "Tundub, et pink on väga lühike. Kuigi need inimesed on kõik väga toredad ja armsad, aga see positsioon käib neile ilmselgelt üle jõu. Ütlen ausalt, et mina ei usu, et see linnavalitsus suudab hakkama saada selliste suurte väljakutsetega, mis meil ees seisavad juba homme," ütles Roosileht, soovitades linnapea Henri Kaselol kokku panna selline linnavalitsus, kes saab ülesannetega hakkama.