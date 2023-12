Kohtla-Järve kaubanduskeskuses ähvardati klienti

Noor narvalane loovutas kelmidele suure summa

29. novembril alustati kriminaaluurimist selle kohta, et Narva linnas elav 34aastane mees langes kelmuse ohvriks. Mehele helistas end politseinikuna esitlenud inimene, kes suunas kõne väidetavale pangatöötajale. Tema palus mehel laadida telefoni AnyDeski rakenduse, luua kindlustusarve ja raha sinna kanda. Hiljem avastas mees, et tema raha on läinud võõrale kontole. Kelmusega tekitatud kahju on 5000 eurot.