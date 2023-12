Sillamäe muuseumi heategevuslaat kogub populaarsust

"Seda on rohkem kui mullu − müüjate ja ostjate arv kasvab iga aastaga," sõnas ta. "Laadal müüdi maha ligi kuussada toodet ning saadi nende eest 2624 eurot, millest ligemale 740 eurot läks puudega loomeinimeste toetuseks. See pole küll suur raha, aga kulub neile marjaks ära. Rõõmu teeb, et ostjad ootavad meie laata pikisilmi ja laada alalistel müüjatel on juba tekkinud oma "austajad", kes tulevad siia just nende toodete järele."