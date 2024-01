Tuli hävitas angaari koos masinatega

27. jaanuari hommikul kella 9 paiku helistati häirekeskusesse ja teatati, et Toila vallas Järve külas põleb angaar, kus on tehnika. Piirkonnas oli palju suitsu, hoonest kostsid plahvatused. Põleng levis siseruumides kiiresti, tuld võtsid nii masinad kui ka erinevad põlevvedelikega mahutid ja tünnid. Põleng likvideeriti pärast kella ühte päeval. Kustutustöid tegid Kohtla-Järve, Jõhvi ja Kiviõli päästjad, kohal oli mitu paakautot. Tulekahju tagajärjel hävisid hoone ja selles olnud tehnika täielikult. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.