Narva Transi tänavusel jalgpallimeeskonnal on tugev Gruusia sisu

Esimene liituja, ründav poolkaitsja Zakaria Beglarišvili on Gruusiast pärit, kuid mänginud suurema osa karjäärist Eesti tippklubides ja omab ka Eesti kodakondsust. Tema järel sõlmis Trans lepingu 25aastase keskkaitsja Šalva Burjanadzega, kes on seni mänginud vaid Gruusia klubides. Eelmise nädala lõpus teatas Trans, et meeskonnaga liitub ka 33aastane kaitsev poolkaitsja Vaja Nemsadze, kelle karjäär täiskasvanuna on samuti möödunud Gruusias. Tegu on 1990ndatel Gruusia koondise eest 69 kohtumist pidanud ning Saksamaa, Šveitsi, Itaalia ja Šotimaa klubides mänginud Giorgi Nemsadze pojaga.