Hea uudis põllumeestele: hanelisi tohib peatselt ka kevadel küttida

Eelnõu järgi eemaldatakse jahieeskirjast eelmisel aastal kehtima hakanud võimalus küttida kobrast maaparandussüsteemide kahjustuste vältimiseks ka kevadel, väljaspool tavapärast jahiaega. Muudatus on vajalik, et vältida tiinete kobraste ja poegadega emasloomade küttimist. Kopral sünnivad pojad mais ja emasloom hoolitseb nende eest poolteist kuud. Kuna pesas olevad pojad sõltuvad sel ajal vaid emasloomast, hukkuksid küttimise tagajärjel väga suure tõenäosusega ka järeltulijad. Poegadega emaslooma on aga keeruline tuvastada, sest noorloomad temaga koos veel väljas ei käi.

Haneliste arvukus aina kasvab

Teine muudatus puudutab haneliste jahiaega. Selleks, et põllumajandustootjatel oleks võimalik põllukultuuridel kevadiste hanekahjude leevendamiseks rakendada erinevate heidutustegevuste hulgas ka kevadist jahti, muudetakse suur-laukhane, kanada lagle, valgepõsk-lagle ja rabahane jahiaega ning lisandub kevadine jahiaeg 15. märtsist 31. maini. Jahti tohib kevadel pidada piiratud ulatuses üksnes keskkonnaameti loal ja väga täpselt sätestatud tingimustel, mis tagavad, et liikide soodne seisund ei halvene ning küttimine on seotud vaid hanekahjustuse vähendamiseks vajalike meetmetega. Muudatuse eesmärk on suunata hanelisi valima selliseid rändekoridore. kus on nende jaoks vähem häiringuid sisaldavaid alasid (rannikualad, rohumaad).